SHAMAN объяснил, почему не носит кольцо на безымянном пальце

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Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, почему он не носит обручальное кольцо, несмотря на то, что состоит в браке. По словам артиста, причиной является его беспокойство о том, что дорогое сердцу колечко может потеряться во время выступлений.
SHAMAN признался, что из-за активных выступлений и постоянных движений на сцене существует риск случайно потерять украшение. Именно поэтому он предпочитает не носить кольцо в повседневной жизни и особенно во время концертов. Артист очень боится потерять такой важный символ любви к супруге.
Несмотря на отсутствие кольца на пальце, Ярослав подчеркнул, что его семья для него всегда в приоритете, и этот жест не отражает отношение к браку.
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