SHAMAN объяснил, почему не носит кольцо на безымянном пальце

Этот вопрос интересует многих поклонниц

Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, почему он не носит обручальное кольцо, несмотря на то, что состоит в браке. По словам артиста, причиной является его беспокойство о том, что дорогое сердцу колечко может потеряться во время выступлений.



SHAMAN признался, что из-за активных выступлений и постоянных движений на сцене существует риск случайно потерять украшение. Именно поэтому он предпочитает не носить кольцо в повседневной жизни и особенно во время концертов. Артист очень боится потерять такой важный символ любви к супруге.

Несмотря на отсутствие кольца на пальце, Ярослав подчеркнул, что его семья для него всегда в приоритете, и этот жест не отражает отношение к браку.