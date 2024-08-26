SHAMAN объяснил, почему не носит кольцо на безымянном пальце

SHAMAN придумал оправдание отсутствию обручального кольца на пальце
SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Этот вопрос интересует многих поклонниц

Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, почему он не носит обручальное кольцо, несмотря на то, что состоит в браке. По словам артиста, причиной является его беспокойство о том, что дорогое сердцу колечко может потеряться во время выступлений.

SHAMAN признался, что из-за активных выступлений и постоянных движений на сцене существует риск случайно потерять украшение. Именно поэтому он предпочитает не носить кольцо в повседневной жизни и особенно во время концертов. Артист очень боится потерять такой важный символ любви к супруге.

Несмотря на отсутствие кольца на пальце, Ярослав подчеркнул, что его семья для него всегда в приоритете, и этот жест не отражает отношение к браку.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

Самая секретная база НАТО приготовилась к нападению России

Утверждается, что на объет хотят проникнуть российские диверсанты

Люди боятся выйти на улицу: военные НАТО разнесли дом и школу в Польше

Местные жители возмущены случившимся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей