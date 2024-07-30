Многодетный отец Маск высмеял заявление Дурова о донорстве спермы

Он пошутил про новость в соцсетях

Основатель Telegram и ВК Павел Дуров заявил, что за всю свою жизнь стал отцом более чем 100 детям. Такое высказывание он сделал на фоне недавно всплывшей информации о двух сыновьях и одной дочери бизнесмена, которых его избранница стала показывать в соцсетях, а также слухов о возможной беременности еще одной девушки от него.

Дуров отметил, что становился биологическим отцом так часто, поскольку у него отличный донорский материал. Теперь носители его ДНК есть более чем в 12 странах мира, а в одной из клиник ЭКО даже хранится последний образец его спермы.

Новость о сотне детей Дурова дошла до Илона Маска, который тоже отличается плодовитостью. Известно, что за свою жизнь он стал отцом, как минимум, 12 детей – некоторые родились с помощью ЭКО, а для еще двоих он просто выступил донором. В соцсетях он прокомментировал новость о своем коллеге, высмеяв его заявление.

"Новички, лол" – Чингисхан", – пошутил Маск, что якобы процитировал известного полководца.

Считается, что за свою жизнь Чингисхан имел отношения более чем с 500 женщинами. В первом браке у него родились четыре признанных сына и пять дочерей. Сколько именно он произвел наследников на свет – неизвестно. Однако, основываясь на последних исследованиях, около 8% мужчин, которые живут в Монголии, являются носителями его Y-хромосомы. Сейчас количество его потомков может составлять 8 млн человек.