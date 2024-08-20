Стало известно, кому достанутся сотни миллионов евро из наследства Алена Делона

Артист пользовался мировой популярностью

После смерти легендарного французского актера Алена Делона его многомиллионное состояние будет распределено среди троих наследников. В прессе пишут, что 50% наследства, которое оценивается в 300 миллионов евро, получит его дочь, заботившаяся о нем в последние годы жизни. Остальные 50% будут поровну разделены между двумя сыновьями актера.



Ален Делон, известный не только как талантливый актер, но и как мужчина с бурной личной жизнью, оставил после себя не только огромное культурное наследие, но и множество слухов. В молодости он славился своей любвеобильностью и многочисленными романами. Официально известно о пяти его избранницах, которых он представлял обществу. Однако даже его близкие друзья и коллеги признают, что это может быть лишь верхушка айсберга.

Сейчас, когда информация о разделе наследства начала распространяться, многие задаются вопросом, не появятся ли новые претенденты на состояние звезды. Учитывая богатую историю любовных похождений Делона, никто не исключает, что после его смерти могут всплыть новые факты о его потомках. Юристы актера не исключают возможности появления новых наследников, которые смогут претендовать на свою долю состояния. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, за несколько дней до смерти в Сети была опубликована жуткая фотография тяжелобольного Алена Делона.