Карпович похвасталась крепкими бедрами в микрошортах - откровенное фото

На четвертом десятке красотка выглядит отлично

38-летняя российская актриса Мирослава Карпович, известная по своей роли в сериале "Папины дочки", вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав эффектное фото в социальных сетях.



На снимке актриса позирует в микрошортах и рубашке, демонстрируя стройные ноги, крепкие бедра и подтянутую фигуру. Этот образ вызвал бурную реакцию среди ее подписчиков, которые в комментариях отметили, что Карпович выглядит великолепно и сохраняет отличную форму.

Красотка, несмотря на свой насыщенный рабочий график, явно уделяет время поддержанию физической формы, что подтверждают и ее многочисленные фотографии в социальных сетях. Поклонники не перестают восхищаться тем, как актриса умело сочетает карьеру и личную жизнь, сохраняя при этом потрясающую внешность.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел откровенный кадр телеведущей Елены Летучей.