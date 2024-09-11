Карпович похвасталась крепкими бедрами в микрошортах - откровенное фото

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38-летняя российская актриса Мирослава Карпович, известная по своей роли в сериале "Папины дочки", вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав эффектное фото в социальных сетях.
На снимке актриса позирует в микрошортах и рубашке, демонстрируя стройные ноги, крепкие бедра и подтянутую фигуру. Этот образ вызвал бурную реакцию среди ее подписчиков, которые в комментариях отметили, что Карпович выглядит великолепно и сохраняет отличную форму.
Красотка, несмотря на свой насыщенный рабочий график, явно уделяет время поддержанию физической формы, что подтверждают и ее многочисленные фотографии в социальных сетях. Поклонники не перестают восхищаться тем, как актриса умело сочетает карьеру и личную жизнь, сохраняя при этом потрясающую внешность.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел откровенный кадр телеведущей Елены Летучей.
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