Кира Найтли рассказала о передавшемся по наследству дочке врожденном заболевании

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Даже мировая известность и признание, а также внушительный счет в банке не могут обезопасить успешных и знаменитых людей от обычных человеческих проблем. Так, голливудская актриса Кира Найтли рассказала о беде, с которой пришлось столкнуться ее семье.
Выяснилось, что одной из дочек знаменитости поставили неутешительный диагноз – дислексия. Это заболевание, которое проявляется в виде проблем при чтении и запоминании текста. Кира отметила, что недуг передался девочке по наследству. В детстве артистка столкнулась с такой же проблемой.
Найтли подчеркнула, что делает все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию. При этом страдающий недугом ребенок демонстрирует феноменальную память и в целом очень радует родителей своими талантами.
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