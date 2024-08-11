Кира Найтли рассказала о передавшемся по наследству дочке врожденном заболевании

Кира Найтли рассказала о передавшемся по наследству дочке врожденном заболевании
Кира Найтли. Фото: Andrea Raffin/wikimedia.org
Проблема требует пристального внимания

Даже мировая известность и признание, а также внушительный счет в банке не могут обезопасить успешных и знаменитых людей от обычных человеческих проблем. Так, голливудская актриса Кира Найтли рассказала о беде, с которой пришлось столкнуться ее семье.

Выяснилось, что одной из дочек знаменитости поставили неутешительный диагноз – дислексия. Это заболевание, которое проявляется в виде проблем при чтении и запоминании текста. Кира отметила, что недуг передался девочке по наследству. В детстве артистка столкнулась с такой же проблемой.

Найтли подчеркнула, что делает все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию. При этом страдающий недугом ребенок демонстрирует феноменальную память и в целом очень радует родителей своими талантами.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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