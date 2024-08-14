Блогер Шпак публично сжег российский паспорт

Известный шоумен публично сжег российский паспорт
Фото: Noble. Собственная работа, Общественное достояние/wikimedia.org
Поступок звезды вызвал широкий резонанс

После известных событий зимы 2022 года некоторые российские знаменитости решили откреститься от родной страны и сбежали за границу. Ряд звезд готов идти еще дальше. Так, скандальный перфоманс устроил популярный российский шоумен и блогер Александр Шпак.

Мужчина, славящийся своим эпатажным видом и готовностью обсуждать любые темы с аудиторией, организовал публичное сожжение собственного паспорта гражданина Российской Федерации. Видеоролик скандального содержания Александр опубликовал в социальных сетях.

"Я сегодня человек без родины. Я не хочу, чтобы меня больше связывало ничто с этой страной", – такими словами шоумен сопроводил уничтожение важнейшего документа.

Блогер решил добавить преступному акту побольше красочности, поэтому после сожжения российского паспорта собрал его пепел и пересыпал в шляпу, разукрашенную цветами флага Соединенных Штатов Америки.

Напомним, Александр Шпак покинул территорию родной страны два года назад. Сначала он пытался обосноваться на турецких землях, а затем все чаще стал появляться в Америке. Шоумен прославился оригинальной внешностью, он сделал много пластических операций и практически все тело покрыл татуировками.

К слову, некоторое время назад такой же перфоманс с сожжением паспорта устроил российский певец.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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