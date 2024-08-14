Блогер Шпак публично сжег российский паспорт

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
После известных событий зимы 2022 года некоторые российские знаменитости решили откреститься от родной страны и сбежали за границу. Ряд звезд готов идти еще дальше. Так, скандальный перфоманс устроил популярный российский шоумен и блогер Александр Шпак.
Мужчина, славящийся своим эпатажным видом и готовностью обсуждать любые темы с аудиторией, организовал публичное сожжение собственного паспорта гражданина Российской Федерации. Видеоролик скандального содержания Александр опубликовал в социальных сетях.
"Я сегодня человек без родины. Я не хочу, чтобы меня больше связывало ничто с этой страной", – такими словами шоумен сопроводил уничтожение важнейшего документа.
Блогер решил добавить преступному акту побольше красочности, поэтому после сожжения российского паспорта собрал его пепел и пересыпал в шляпу, разукрашенную цветами флага Соединенных Штатов Америки.
Напомним, Александр Шпак покинул территорию родной страны два года назад. Сначала он пытался обосноваться на турецких землях, а затем все чаще стал появляться в Америке. Шоумен прославился оригинальной внешностью, он сделал много пластических операций и практически все тело покрыл татуировками.
К слову, некоторое время назад такой же перфоманс с сожжением паспорта устроил российский певец.
Знаменитости по-разному отреагировали на случившееся