Переезд в США и заявление об СВО: что происходит с Михаилом Шуфутинским

Артист пользуется невероятной популярностью

В нашей стране третье сентября прочно ассоциируется с одноименной композицией популярного российского исполнителя Михаила Шуфутинского. Вместе с завершением лета, приходом первого осеннего месяца песня снова звучит из каждого утюга. Шуфутинский давно разменял восьмой десяток, однако продолжает жить яркой жизнью.



При этом в молодости артист не испугался эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Михаил уехал из СССР окольными путями в 1981 году. На тот момент ему было 32 года, и он решил воспользоваться возможностью покинуть Советский Союз через Израиль, чтобы добраться до Америки.

"Другого пути уехать из СССР не было. Мне очень хотелось в Нью-Йорк! Своими глазами увидеть мюзиклы, услышать настоящий джаз", – вспоминал исполнитель.

Шуфутинский, покинувший родную страну в поисках новых возможностей, прожил в США более 20 лет. Однако в 2003 году он принял решение вернуться в Россию и поселиться здесь на постоянное место жительства.

Что касается политической позиции Шуфутинского, здесь он старается быть аккуратным. Артист предпочитает не выражать свое мнение публично, как это делают многие его коллеги. Но при этом, комментируя старт СВО, Михаил четко дал понять, что выступает резко против преступных действий, замешанных на фашизме.

"Могу сказать одно – я с молоком матери впитал ненависть к фашизму", – подчеркнул певец.

Сегодня артист продолжает радовать своих поклонников, избегая политических тем, и сосредотачивается на музыке, которая приносит удовольствие его слушателям.

К слову, ранее Михаил Шуфутинский резко выступил против службы сына в армии.