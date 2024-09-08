Кусты будут ломиться: чем подкормить смородину в сентябре

Кусты будут ломиться: чем подкормить смородину в сентябре
Фото: unsplash.com
Правильное осеннее удобрение поможет вырастить много ягод в следующем сезоне

Смородине, как и многим кустовым растениям, требуется особый уход. Например, она очень любит, когда вносят удобрения в землю по началу осенью – тогда в следующем году она обязательно порадует обильным урожаем. Рассказываем, что поможет созреванию растения и чем стоит подкормить его в начале сентября.

На два стакана золы берем около ведра компоста – такая смесь идет примерно на один куст. Подкормка хорошо поможет росту, если почва до этого сильно опустела на минералы.

Также можно смешать сернокислый калий с суперфосфатом. На ведро воды добавляем по 50 мг каждого средства. Затем нужно выкопать несколько ямок около кустов на расстоянии примерно 40 см и залить туда смесь. 

Третьий способ – закопать кожуру картофеля рядом со смородиной. 

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