Уролог назвал простой способ продлить жизнь с помощью ходьбы

Раскрыт самый простой способ увеличить продолжительность жизни
Фото: unsplash.com
Физическая активность важна в любом возрасте

Подвижность способна продлить человеку жизнь. Уролог Марк Гадзиян поделился результатами исследования, согласно которому люди, которые проходят порядка 10 тысяч шагов в день, живут дольше.

Всего ученые изучили более 28 тысяч пациентов в возрасте от 57 до 78 лет. Оказалось, что каждая пройденная ими в течение дня тысяча шагов снижала риск преждевременной смерти на 12%. Если человек ходил 10 тысяч шагов, то вероятность была ниже на 56%. Самые лучшие показатели были в группе, где люди ходили по 16 тысяч шагов. У них вероятность внезапно умереть снижалась на 66%. 

Причина заключалась в том, что подобная физическая активность помогает бороться с сердечными болезнями, контролирует сахар в крови, уровень инсулина и улучшает мозговую активность. Поэтому врач призвал всех пожилых людей ходить как можно больше, чтобы улучшить свое здоровье и продлить жизнь.

Источник: Telegram

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