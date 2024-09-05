Расшифровано таинственное предсказание из Кутлумушской рукописи

Расшифровано таинственное предсказание из Кутлумушской рукописи
Фото: unsplash.com
В нем России сулят большие неприятности

В православном монастыре на горе Афон обнаружили древнюю Кутлумшскую рукопись. Специалистам удалось расшифровать записи, обнаружив таинственное предсказание в написанном. Они полагают, что оно касается событий, которые могут исполнится в ближайшее время.

Например, там было указано, что совсем скоро Англия лишится всех своих колоний. В результате это приведет к большому конфликту между православным миром и мусульманским, который превратится в "трехдневное истребление". Победа, согласно рукописи, отойдет христианам, но это не принесет миру покоя. В результате это обернется большими проблемами для России, против которой обернутся многие страны.

Подобное стечение обстоятельств приведет к новой масштабной войне, которую в письменах называют "трехдневным взаимоистреблением". В итоге все закончится тем, что католикам придется принять православие.

Вскоре после этого придет завершение страданий, но ждать этого стоит не раньше, чем через 50 лет.

Источник: https://actualnews.org/exclusive/531180-temnye-predvestiya-kutlumushskogo-svitka.html


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