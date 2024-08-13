Фирсов рассказал, что сделал с наследством Легкоступовой

Мужчина уверяет, что ему ничего из богатств артистки было не нужно

Юрий Фирсов рассказал, что случилось с наследством Валентины Легкоступовой после ее внезапной гибели четыре года назад. Обстоятельства смерти были неоднозначными, из-за чего родственники подозревали, что именно яхтсмен приложил к руку к произошедшему ради 10 млн рублей артистки.

Родные заявляли, что Фирсов мог украсть ювелирные украшения певицы, а также сумку с наличными. Более того, он претендовал на ее квартиру, подав иск на раздел имущества. Но, как уверяет сам яхтсмен, он сделал это исключительно для того, чтобы обелить свою репутацию и поставить некоторых людей на место. На самом деле ничего из богатств покойной ему было не нужно.

По его словам, вскоре после поданного иска родственники Легкоступовой перестали обрушивать на него свои обвинения, поскольку поняли – в случае чего, шансов заполучить все нажитое артисткой у них не останется.

Фирсов говорит, что мог спокойно забрать деньги и недвижимость в свое пользование. Но решил поступить иначе. Квартиру получил второй муж Легкоступовой по дарственной, а дом и машину – ее дочка.

"Я все отдал... Меня не в чем упрекнуть. Я считаю, что достойно выдержал эту ситуацию и выжил", – подытожил он.

Вскоре после похорон артистки Юрий Фирсов снова женился. Со своей возлюбленной он познакомился в соцсетях, когда она выразила ему соболезнования по поводу потери супруги. Марина, по его словам, показала, что даже после тяжелых переживаний можно продолжать жить и найти новую любовь.