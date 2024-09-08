Почему слоятся ногти: главные причины

Это может быть связано с несколькими факторами сразу

Состояние ногтей является хорошим индикатором общего здоровья организма. Когда они слоятся, это может говорить сразу о нескольких системных проблемах.

Одна из наиболее распространенных причин – дефицит железа. Когда этого вещества в организме человека не хватает, то и строительного материала не достает. В итоге ногти начинают разрушаться.

Некоторые лекарственные препараты могут негативно сказываться на состоянии ногтевой пластины. К ним относятся бета-адреноблокаторы, которыми лечат повышенное артериальное давление и болезни сердца, а также некоторые антибиотики.

Ногти могут портиться и потому, что их владелица часто убирается дома с использованием бытовой химии и без перчаток. В результате их поверхность начинает разрушаться от длительного воздействия вредных веществ.