Умер племянник Михалкова Дмитрий Кончаловский

Умер Кончаловский: что известно
Фото: unsplash.com
Причину смерти пока не разглашают

Член семьи знаменитых кинорежиссеров, журналист Дмитрий Кончаловский скончался. Об этом сообщила актриса Ольга Спиркина, для которой он являлся бывшим мужем. Мужчина также был племянником Никиты Михалкова.

Новость о кончине Кончаловского его экс-супруга выставила в соцсетях, приложив с ним совместное фото.

Скрин из соцсетей

При жизни Дмитрий работал на телевидении, также он занимался написанием художественных книг. Развод со Спиркиной у него произошел четыре года назад и обернулся скандалом – мужчина обвинял артистку в изменах и требовал с нее более 18 млн рублей за совместно нажитое имущество и заработки в останкинской Школе телевидения, где Кончаловский был генеральным директором.

Спиркина же утверждала, что развелась с супругом из-за его пристрастия к алкоголю. По ее словам, мужьям она не изменяет, а попросту их меняет, если возникает желание – поэтому Кончаловский стал для нее пятым мужем. 

Причины смерти мужчины, а также дата и место похорон пока не разглашаются.

Источник: соцсети

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