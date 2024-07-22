Дочь выложила свежую фотографию тяжелобольного Алена Делона

От былой красоты ничего не осталось

На протяжении нескольких десятилетий Ален Делон был кумиром миллионов людей во многих странах мира. Жгучего брюнета неоднократно признавали секс-символом, с ним мечтали познакомиться женщины из разных уголков планеты. К сожалению, время не щадит никого. Недавно в социальные сети утекли шокирующие фотографии актера.



На девятом десятке от былой харизмы и невероятной красоты артиста ничего не осталось. Сейчас 88-летняя звезда борется с тяжелыми заболеваниями. Несколько лет Ален Делон лечится от онкологии. Кроме того, артисту поставили страшный диагноз – болезнь Альцгеймера.

Дочка звезды Анушка выложила в Сеть свежую фотографию именитого отца. На снимке Делон позирует в кресле парикмахера. С годами артист очень изменился: седая шевелюра, огромные мешки под глазами, суровое выражение изнуренного лица – все это шокировало фанатов, привыкших к образу горячего брюнета-сердцееда.

Впрочем, дочка Делона подчеркнула, что он ведет привычный образ жизни и хорошо справляется с повседневными активностями. Девушка призвала не относиться к родителю, как к обреченному старику.

"Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречен. Мне кажется, что получилось красиво", – оптимистично отметила Анушка. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее жуткая фотография страдающего деменцией Брюса Уиллиса заставила поклонников содрогнуться.