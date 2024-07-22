Дочь выложила свежую фотографию тяжелобольного Алена Делона

Жуткую фотографию тяжелобольного Алена Делона слили в Сеть
Ален Делон. Кадр: YouTube
От былой красоты ничего не осталось

На протяжении нескольких десятилетий Ален Делон был кумиром миллионов людей во многих странах мира. Жгучего брюнета неоднократно признавали секс-символом, с ним мечтали познакомиться женщины из разных уголков планеты. К сожалению, время не щадит никого. Недавно в социальные сети утекли шокирующие фотографии актера.

На девятом десятке от былой харизмы и невероятной красоты артиста ничего не осталось. Сейчас 88-летняя звезда борется с тяжелыми заболеваниями. Несколько лет Ален Делон лечится от онкологии. Кроме того, артисту поставили страшный диагноз – болезнь Альцгеймера.

Дочка звезды Анушка выложила в Сеть свежую фотографию именитого отца. На снимке Делон позирует в кресле парикмахера. С годами артист очень изменился: седая шевелюра, огромные мешки под глазами, суровое выражение изнуренного лица – все это шокировало фанатов, привыкших к образу горячего брюнета-сердцееда.

Ален Делон. Фото: соцсети/@anouchkadelon

Впрочем, дочка Делона подчеркнула, что он ведет привычный образ жизни и хорошо справляется с повседневными активностями. Девушка призвала не относиться к родителю, как к обреченному старику.

"Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречен. Мне кажется, что получилось красиво", – оптимистично отметила Анушка. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее жуткая фотография страдающего деменцией Брюса Уиллиса заставила поклонников содрогнуться.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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