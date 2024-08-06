33-летняя девственница раскрыла свое отношение к мужчинам

33-летняя девственница раскрыла свое отношение к мужчинам
Фото: www.unsplash.com
Девушка ответила на нападки

Большую популярность в социальных сетях получила девушка, которая утверждает, что и в 33 года еще ни разу не вступала в интимные отношения с мужчинами. На странице Лорен Харкинс люди пытаются понять, по какой причине девушка отказывается от секса. Девственнице пришлось вмешаться в дискуссию и подробно объяснить свою позицию.

Стоит отметить, что многие ненавистники объясняют поведение девушки тем, что она просто-напросто ненавидит мужчин. Мол, из-за этого ей сложно построить отношения и испытать привязанность к представителю противоположного пола.

Однако Лорен утверждает, что это совсем не так. Она подчеркнула, что отлично относится к мужчинам, ценит их дружбу и много времени проводит в компании представителей сильной половины человечества. Сохранение невинности она объяснила тем, что пока просто не встретила того самого любимого и единственного.

"Некоторые из моих самых любимых людей – мужчины. Я просто еще не нашла подходящего для меня человека", – сообщила девушка.

К слову, ранее мужчина решил разнообразить свою сексуальную жизнь и получил огромный ожог.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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