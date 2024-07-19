Названа самая опасная сексуальная игра

Названа самая опасная сексуальная игра
Фото: www.unsplash.com
В стремлении разнообразить личную жизнь можно зайти слишком далеко

Гармоничные сексуальные отношения – основа счастливого союза. Часто пары стараются разнообразить эту сферу и идут на различные эксперименты. Однако здесь их могут поджидать серьезные угрозы. Известный эксперт по сексу и отношениям Кристина Рэйф рассказала о самой опасной сексуальной игре, которую практикуют многие возлюбленные.

Речь идет об удушении. Специалист отметила, что такая сексуальная практика очень популярна, при этом крайне опасна. Сообщается, что в Австралии было произведено исследование, в ходе которого выяснилось, что больше половины мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет пробовали таким образом разнообразить свою сексуальную жизнь.

Рэйф подчеркнула, что последствия от удушения могут быть очень серьезными. В первую очередь, человек рискует пострадать непосредственно в момент полового акта с такими элементами. В порыве страсти легко можно не рассчитать силы и травмировать партнера.

Однако есть и скрытые угрозы. Дефицит кислорода может привести к повреждению головного мозга, также возрастает риск развития проблем с щитовидной железой. Сексолог подчеркнула, что удушение не может быть безопасным, поэтому от такой практики лучше полностью отказаться. Любители могут попробовать имитировать удушение, размещая руки на ключицах партнера.

К слову, ранее мужчины рассказали о самых необычных сексуальных опытах.

Источник: Women's Health ✓ Надежный источник
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