KP.RU: Пугачева выступила на корпоративе в Латвии

После новости о возвращении в Россию Пугачева дала тайное представление
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Артистке заплатили несколько миллионов рублей

Певица Алла Пугачева в ближайшее время может вернуться в Россию вместе с детьми. Анонимные источники утверждают, что Лиза и Гарри невероятно скучают по родному дому. Также у артистки есть и важные дела с документами, которые нужно порешать. Не исключено, что знаменитость также может выступить перед публикой на закрытом мероприятии, ведь в последнее время она снова начала подрабатывать таким образом, пишут СМИ.

Утверждается, что во время своего пребывания в Юрмале Пугачева спела для какого-то латвийского бизнесмена за 200 тысяч евро, или 18,5 млн рублей. Известно, что сейчас напрямую заказать представление звезды нельзя – только через представителей ее супруга или напрямую. При этом певица выставляет строгие требования к вопросам безопасности мероприятия.

Например, она запрещает снимать ее выступления даже для личного архива. Работающим на площадках официатам, охранникам нельзя иметь при себе мобильных телефонов, чтобы подробности концерта случайно не попали в СМИ. 

До этого во время беседы с журналистами в Прибалтике Алла Пугачева заявляла, что голос при ней, ходить она еще способна, поэтому если появится желание, то может спокойно выступить перед народом.

Ранее супруг прилюдно унизил Примадонну. Инцидент произошел в Юрмале.

Источник: Комсомольская правда
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