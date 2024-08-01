Продюсер Дзюник объяснил переезд Пугачевой в Латвию возрастными изменениями

"Ей очень тяжело": раскрыта истинная причина переезда Пугачевой в Латвию
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Экс-примадонна путешествует по разным странам

После скандального отъезда за границу каждый шаг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и всего ее семейства находится под пристальным вниманием публики. Недавно знаменитость переехала в Латвию. Истинную причину такого решения озвучил популярный российский продюсер Леонид Дзюник.

Как известно, изначально экс-примадонна решила выбрать новой родиной Израиль. Однако, когда страну охватил военный конфликт, семейство артистки быстро передумало и покинуло слишком небезопасную страну. Пугачева с семьей переехала на Кипр. Теперь же звезда объявилась в Латвии.

Дзюник объяснил, что последний переезд связан с проблемами артистки из-за пожилого возраста. В последние годы Пугачевой все тяжелее переносить жару, поэтому на лето ей требуется уезжать в более прохладные и комфортные условия. Именно поэтому летний период Алла Борисовна проводит в Латвии.

"Она в Прибалтике сейчас живет, потому что в Израиле и на Кипре жарко, ей тяжело очень, все-таки 76-й год пошел", – раскрыл продюсер истинную причину переезда певицы.

К слову, ранее известный российский артист Данила Козловский неожиданно обратился со сцены в Юрмале к Алле Пугачевой. Молодой актер признался пожилой певице в глубоких чувствах.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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