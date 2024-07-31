Данилко заявил о "страшном ударе" Пугачевой по России

Пугачева нанесла "страшный удар по России": Данилко в восторге
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Знаменитость вспомнил, как певица его поддержала

Андрей Данилко в новом интервью высказался о российских звездах и их поведении на фоне конфликта с Украиной. Артист выделил среди всех Аллу Пугачевой, с которой он недавно отдохнул в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле.

Юморист указал, что очень благодарен Примадонне за ее однозначную проукраинскую позицию. Он считает, что такая поддержка для его страны имеет огромное значение.

"Важно, что Пугачева на стороне Украины. Это страшный удар по России", – заявил он.

Данилко говорит, что артистка вполне могла спокойно пересидеть это время в своем замке в комфорте и уюте, но вместо этого мотается по миру и отказывается предавать себя и свои взгляды.

По его словам, во времена скандала с его песней на Евровидении именно Пугачева ходила по кабинетам высокопоставленных людей и отбивала его право выступать в России. За это он тоже до сих пор ей невероятно признателен.

Ранее Андрей Данилко объяснил, почему продолжает выступать на русском языке. Он утверждает, что не может отречься от него, поскольку это уже стало его огромной частью. Большинство песен из его репертуара также невозможно перевести на украинский, поскольку они потеряют весь смысл.

Источник: АиФ
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