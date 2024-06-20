Иван Ургант пошутил о своем изгнании с телевидения

Шоумен понимает, что оказался в безвыходной ситуации

Иван Ургант оказался одним из тех, кто неоднозначно повел себя после известных событий зимы 2022-го года. Телеведущий не делал громких политических заявлений, однако косвенных фактов вполне хватило общественности для того, чтобы записать его в черный список. После этого юморист полностью пропал с телевидения. Впрочем, Иван остается верен себе – даже о такой сложной теме он готов шутить.



В свежем интервью комик поделился историей из детства. Выяснилось, что впервые оказаться в телевизоре он мог в нежном восьмилетнем возрасте. Отец будущей знаменитости Андрей Ургант хотел снять подрастающего наследника в проекте "Сказка за сказкой". Это могло бы стать отличным поводом для хвастовства перед сверстниками.

Однако в дело вмешалась мама Ивана и объявила, что не позволит снимать малолетнего ребенка, так как ранняя слава может негативно сказаться на его характере, и он зазнается. Ургант напомнил, что в том возрасте попасть в телевизор казалось далекой мечтой. Иван горько пошутил, заметив: судьба распорядилась так, что телевидение снова оказалось для него недостижимым.

"А тогда попасть в телевизор… Для меня это как сейчас попасть в телевизор, это очень сложно. Это очень непросто. В этом смысле мало что поменялось", – съюморил шоумен.

К слову, ранее произошедшее с Иваном Ургантом шокировало Ксению Собчак.