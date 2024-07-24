Племянник Пугачевой рассказал о ее отказе от родных в России

Артистка наплевала на святое

Отречение популярной певицы Аллы Пугачевой от родной страны продолжают обсуждать в социальных сетях и прессе. Регулярно появляются новые подробности из жизни бывшей примадонны отечественной эстрады. Так, о ее подлом поступке рассказали оставшиеся в России родственники.



С заявлением выступил родной племянник знаменитости Владислав Пугачев. Мужчина рассказал, что после отъезда за рубеж его любимая тетушка оборвала все контакты с родней. Племянник неоднократно пытался выйти на связь с артисткой, однако ему даже не дают возможности поговорить с ней. На телефонные звонки отвечают помощники, которые по-хамски разговаривают и требуют больше не звонить.

Кроме того, отказавшаяся от родной страны Пугачева также наплевала на святое. Долгие годы певица через специальных сотрудников трепетно заботилась о могиле родного брата, отца Владислава. После спешного бегства из России Пугачева забросила могилу, за захоронением больше никто не ухаживает. Владислав с семьей пытался взять дело в свои руки, однако все документы оформлены на Пугачеву, поэтому мужчина не может сам позаботиться о последнем пристанище своего родителя.

Более того, Пугачева абсолютно не интересуется жизнью своей маленькой родственницы, Владислав назвал дочку в честь примадонны Аллой, но девочка даже не знакома с именитой бабушкой.

"Алла Борисовна – ее единственная бабушка, но дочка ни разу ее не видела. Она даже ни разу не поздравляла внучатую племянницу с днем рождения", – пожаловалась супруга мужчины Гузель. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее всплыли грязные подробности отношений внутри брака Пугачевой.