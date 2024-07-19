Стала известна судьба лимузина Пугачевой

Элитная машина оказалась никому не нужна

Когда-то Филипп Киркоров пошел на широкий жест и подарил тогда еще своей жене Алле Пугачевой роскошный лимузин Хаммер. После развода машину решили оставить певцу, однако в конце концов ее судьба оказалась печальной. Друг семейства Киркоровых по имени Константин заявил, что недавно машину обнаружили в Краснодарском крае, в ней с удобствами разместились местные бомжи.



Известно, что красивое авто сначала хотели отправить в музей, но в результате оно оказалось в дворе дома отца певца Бедроса Киркорова. Однажды его друг предложил перегнать роскошную машину в гараж, чтобы она не стояла на улице.

В какой-то момент водитель этого человека ушел в запой и угнал машину. Через несколько месяцев ее нашли в Краснодарском крае, она была в ужасном состоянии, внутри жили бомжи. Бедрос очень расстроился и хотел восстановить автомобиль, но в итоге было решено отказаться от этой идеи, так как машина уже старая и вся проржавела.