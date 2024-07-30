Россияне оценили решение не признавать Пугачеву иноагентом

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
После требований признать Аллу Пугачеву иноагентом на фоне ее поддержки украинцев после удара по Киеву, Минюст РФ сообщил об официальном отказе. Как пояснили в ведомстве, ни в одном из заявлений артистки не было найдено достаточно оснований для присвоения статуса. На это отреагировали россияне, которые оставили свои шокированные сообщения в соцсетях.
"Ну если Песков вражине этой ручки целует, то Минюст тут бессилен",
"Предлагаю тогда внести этого предателя в список террористов и экстремистов",
"Считаю Пугачеву действительно талантливой певицей и умной и честной гражданкой. Она достойна высокого звания иноагента",
"Никогда не признают – она же сказала, всех сдаст",
– пишут люди.
Однако были и те, кто поддержал такое решение. По их словам, Пугачева действительно высказывается довольно осторожно и, вероятно, хорошо понимает, что ей разрешено делать, а что нельзя.
"Слишком Алла Борисовна действительно народная, даже моя дочка 21 год ее песни знает и все мое поколение и поколение родителей, и бабушек, такое правда редкость",
"Немного неверно, я чуть поменяю текст, если вы не против. Минюст не нашел смелости для того, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом",
– реагирует народ.
При этом депутат Журавлев, который подал требование о признании артистки статусом, в своих соцсетях отметил, что, вероятно, Примадонна "вонзается своими старыми ногтями прямо в кожу тому, кто принимает решения о ее иноагентстве".
Как напоминает женский журнал "Клео.ру", ранее Ксения Собчак заявляла, что Пугачеву не признают иноагентом, поскольку она является слишком важной персоной и ничего серьезного на тему политики не говорила.
Российские войска продолжают свое наступление
Белый дом внимательно следит за ситуацией