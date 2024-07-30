Россияне оценили решение не признавать Пугачеву иноагентом

Россиян шокировало решение властей об Алле Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Мнение публики разделилось

После требований признать Аллу Пугачеву иноагентом на фоне ее поддержки украинцев после удара по Киеву, Минюст РФ сообщил об официальном отказе. Как пояснили в ведомстве, ни в одном из заявлений артистки не было найдено достаточно оснований для присвоения статуса. На это отреагировали россияне, которые оставили свои шокированные сообщения в соцсетях.

"Ну если Песков вражине этой ручки целует, то Минюст тут бессилен",

"Предлагаю тогда внести этого предателя в список террористов и экстремистов",

"Считаю Пугачеву действительно талантливой певицей и умной и честной гражданкой. Она достойна высокого звания иноагента",

"Никогда не признают – она же сказала, всех сдаст",

– пишут люди.

Однако были и те, кто поддержал такое решение. По их словам, Пугачева действительно высказывается довольно осторожно и, вероятно, хорошо понимает, что ей разрешено делать, а что нельзя.

"Слишком Алла Борисовна действительно народная, даже моя дочка 21 год ее песни знает и все мое поколение и поколение родителей, и бабушек, такое правда редкость",

"Немного неверно, я чуть поменяю текст, если вы не против. Минюст не нашел смелости для того, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом", 

– реагирует народ.

При этом депутат Журавлев, который подал требование о признании артистки статусом, в своих соцсетях отметил, что, вероятно, Примадонна "вонзается своими старыми ногтями прямо в кожу тому, кто принимает решения о ее иноагентстве".

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", ранее Ксения Собчак заявляла, что Пугачеву не признают иноагентом, поскольку она является слишком важной персоной и ничего серьезного на тему политики не говорила.

Источник: соцсети
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