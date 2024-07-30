Россияне оценили решение не признавать Пугачеву иноагентом

Мнение публики разделилось

После требований признать Аллу Пугачеву иноагентом на фоне ее поддержки украинцев после удара по Киеву, Минюст РФ сообщил об официальном отказе. Как пояснили в ведомстве, ни в одном из заявлений артистки не было найдено достаточно оснований для присвоения статуса. На это отреагировали россияне, которые оставили свои шокированные сообщения в соцсетях.

"Ну если Песков вражине этой ручки целует, то Минюст тут бессилен",

"Предлагаю тогда внести этого предателя в список террористов и экстремистов",

"Считаю Пугачеву действительно талантливой певицей и умной и честной гражданкой. Она достойна высокого звания иноагента",

"Никогда не признают – она же сказала, всех сдаст",

– пишут люди.

Однако были и те, кто поддержал такое решение. По их словам, Пугачева действительно высказывается довольно осторожно и, вероятно, хорошо понимает, что ей разрешено делать, а что нельзя.

"Слишком Алла Борисовна действительно народная, даже моя дочка 21 год ее песни знает и все мое поколение и поколение родителей, и бабушек, такое правда редкость",

"Немного неверно, я чуть поменяю текст, если вы не против. Минюст не нашел смелости для того, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом",

– реагирует народ.

При этом депутат Журавлев, который подал требование о признании артистки статусом, в своих соцсетях отметил, что, вероятно, Примадонна "вонзается своими старыми ногтями прямо в кожу тому, кто принимает решения о ее иноагентстве".

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", ранее Ксения Собчак заявляла, что Пугачеву не признают иноагентом, поскольку она является слишком важной персоной и ничего серьезного на тему политики не говорила.