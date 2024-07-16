"Самая сексуальная в мире судья" спустила штаны и оттопырила подтянутые ягодицы

"Самая сексуальная в мире судья" спустила штаны и оттопырила подтянутые ягодицы
Клаудия Романи. Фото: соцсети
Откровенные фотографии красотки будоражат Сеть

Любители горячего контента могут бесконечно получать удовольствие от просмотра страничек в социальных сетях. Привлекательные женщины со всего мира с готовностью публикуют горячие фотографии. Настоящий фурор в Сети произвела телезвезда и популярная модель Клаудия Романи. Красотка выложила кадр, на котором предстала без штанов.

Женщину-арбитра в социальных сетях давно прозвали "самой сексуальной судьей". 42-летняя модель не только прекрасно справляется с судейством, но и может похвастаться роскошным телом.

На свежей фотографии знаменитость приспустила штаны и прямо в объектив видеокамеры выставила красивые накаченные ягодицы. Разумеется, такая соблазнительная поза взволновала многочисленных поклонников Клаудии. Мужчины бурно обсуждают откровенную позу и прокаченные "тылы" модели в комментариях.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали горячий кадр культовой американской актрисы Шэрон Стоун.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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