"Самая сексуальная в мире судья" спустила штаны и оттопырила подтянутые ягодицы

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Любители горячего контента могут бесконечно получать удовольствие от просмотра страничек в социальных сетях. Привлекательные женщины со всего мира с готовностью публикуют горячие фотографии. Настоящий фурор в Сети произвела телезвезда и популярная модель Клаудия Романи. Красотка выложила кадр, на котором предстала без штанов.
Женщину-арбитра в социальных сетях давно прозвали "самой сексуальной судьей". 42-летняя модель не только прекрасно справляется с судейством, но и может похвастаться роскошным телом.
На свежей фотографии знаменитость приспустила штаны и прямо в объектив видеокамеры выставила красивые накаченные ягодицы. Разумеется, такая соблазнительная поза взволновала многочисленных поклонников Клаудии. Мужчины бурно обсуждают откровенную позу и прокаченные "тылы" модели в комментариях.
К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали горячий кадр культовой американской актрисы Шэрон Стоун.
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