61-летняя Деми Мур показала сексуальное тело в мини-бикини

Артистка доказала, что и на седьмом десятке можно выглядеть привлекательно

Представительницы прекрасной половины человечества тратят огромные усилия на то, чтобы сохранить молодость и красоту на долгие годы. Известные артистки большое количество времени проводят в спортивных залах и у косметологов. Результатами борьбы за вечную молодость поделилась легендарная голливудская актриса Деми Мур.



Звезда разменяла седьмой десяток, однако и в почтенном возрасте остается стройной, подтянутой и сексуальной женщиной. Актриса разместила в социальных сетях откровенный снимок, на котором предстала в белом мини-бикини.

Наряд знаменитости подчеркнул ее пышную грудь, тонкую линию талии и стройные ноги. Разумеется, некоторые возрастные изменения не обошли стороной красотку, однако она выглядит очень привлекательно, что подтверждается многочисленными восторженными комментариями в социальных сетях.

К слову, ранее интернет-пользователи активно обсуждали горячую фотографию "самой сексуальной судьи".