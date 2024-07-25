61-летняя Деми Мур показала сексуальное тело в мини-бикини

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Представительницы прекрасной половины человечества тратят огромные усилия на то, чтобы сохранить молодость и красоту на долгие годы. Известные артистки большое количество времени проводят в спортивных залах и у косметологов. Результатами борьбы за вечную молодость поделилась легендарная голливудская актриса Деми Мур.
Звезда разменяла седьмой десяток, однако и в почтенном возрасте остается стройной, подтянутой и сексуальной женщиной. Актриса разместила в социальных сетях откровенный снимок, на котором предстала в белом мини-бикини.
Наряд знаменитости подчеркнул ее пышную грудь, тонкую линию талии и стройные ноги. Разумеется, некоторые возрастные изменения не обошли стороной красотку, однако она выглядит очень привлекательно, что подтверждается многочисленными восторженными комментариями в социальных сетях.
К слову, ранее интернет-пользователи активно обсуждали горячую фотографию "самой сексуальной судьи".
Политик готов пойти на важное решение
Люди ждут мирного урегулирования конфликта