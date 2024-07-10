Эскортницу сильно удивил секс с некрасивыми мужчинами

Эскортницу сильно удивил секс с некрасивыми мужчинами
Сиенна Грейс. Фото: соцсети
По ее словам, с этим сталкиваются и другие ее коллеги

Элитная эскортница Сиенна Грейс рассказала, с какими мужчинами ей нравится вступать в интимную связь больше всего. Ее ответ оказался неожиданным.

По словам девушки, в секс-индустрии об этом мало говорят, но на самом деле у большинства работниц лучший интим бывает с не самыми красивыми клиентами – именно они доставляют партнершам сильные оргазмы. 

"Я знаю, что многие девушки поймут, и это потому, что вы не ожидаете этого с первого взгляда", – говорит она.

Грейс говорит, что с привлекательными клиентами тоже неплохо проводить время, но они уделяют партнерше гораздо меньше внимания и не прилагают много усилий, чтобы доставить ей удовольствие.

Эскортница полагает, что некрасивым мужчинам реже везет с женщинами, поэтому каждый случай они использую по максимуму. И это стремление угодить ей во всем очень сильно возбуждает, хотя казалось бы, что некоторые детали должны наоборот отталкивать.

Девушка посоветовала всем парням, которые испытывают проблемы в интимной жизни из-за внешности, не отчаиваться. Они, например, могут поднимать себе самооценку, вступая в подобные разовые отношения за деньги и наслаждаться этим.

Источник: PerthNow

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