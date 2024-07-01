Эксперт расшифровал страдания принца Гарри из-за смерти матери

Он до сих пор плохо переносит подобные истории

Во время недавнего интервью принц Гарри выдал свое горе и уязвимость, связанные с темой гибелии его матери принцессы Дианы, утверждает эксперт по языку тела. Во время недавнего интервью он услышал историю о смерти одного из родителей ребенка во время службы и не смог скрыть своих эмоций.

По словам специалиста, сперва Гарри принял позу, связанную с властью и авторитетом, будто бы боялся потерять контроль над ситуацией. Он не стремился прикоснуться к горю человека.Тем не менее, его очень взволновала эта эмоциональная часть беседы.

Принц начал в какой-то момент проявлять признаки самоуспокоения, пытаясь погладить себя по руке.

"Он начинает жевать нижнюю губу, предполагая, что, возможно, наворачиваются слезы, и в какой-то момент поднимает брови, одновременно закрывая глаза, чтобы скрыть свои чувства", – говорит эсперт.

Сам герцог Сассекский признавался, что потеря матери далась ему тяжело. В детстве он думал, что нужно страдать по ней как можно дольше, чтобы показать свои чувства. Вскоре Гарри понял, что мать бы хотела для него счастья.