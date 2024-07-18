Помощница рассказала о проблемах Пугачевой со здоровьем

Новые кадры перепугали людей

Со времени спешного отъезда бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за границу прошло всего два года, однако за этот период артистка сильно изменилась. Пользователи социальных сетей внимательно следят за любой информацией о состоянии звезды. Недавно своим мнением поделилась помощница Пугачевой, которая несколько десятилетий была подле певицы.



Так, большой ажиотаж в Сети вызвали свежие кадры с недавней прогулки Пугачевой по Юрмале. Звезда часто меняет страну проживания, стараясь найти наиболее подходящую. Обычно артистку снимают близкие люди, а фотографии подвергаются серьезной обработке, так что на своей страничке в социальной сети Пугачева выглядит неплохо. А вот запись простых прохожих продемонстрировала, что ее состояние нельзя назвать бодрым.

На камеру очевидцев Пугачева попала во время прогулки. Поклонники отметили, что звезда сильно сдала, певица еле переставляла ноги и заметно сгорбилась. Надо полагать, бесконечные переезды и критика со стороны соотечественников не лучшим образом сказались на здоровье артистки. Своим мнением по поводу происходящего поделилась Людмила Дорондова, почти 30 лет она была преданной помощницей Пугачевой. Певица даже ласково называла женщину Люсей.

"Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая… А теперь читаю: "Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале", – рассказала расстроенная женщина. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Она отметила, что в силу возраста у певицы есть проблемы со здоровьем, кроме того, она плохо переносит жару. Все это негативно сказалось на состоянии звезды.

К слову, ранее всплыли грязные подробности отношений Аллы Пугачевой с мужем.