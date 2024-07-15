Сумишевский объяснил поведение Пугачевой желанием проявить себя

Раскрыта неожиданная причина странного поведения Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Действия певицы многих поразили

Для большинства россиян крайне неожиданным и неприятным стало открытие, связанное с истинным отношением популярной российской певицы Аллы Пугачевой к нашей стране и ее жителям. Как известно, экс-примадонна отечественной эстрады оказалась в числе тех, кто раскритиковал действия российских властей и поддерживает сторону противника. Коллеги пытаются объяснить поведение Пугачевой.

Своим мнением по поводу происходящего поделился известный исполнитель шансона Ярослав Сумишевский. Недавно широкий резонанс получило скандальное высказывание Пугачевой об атаке по киевской больнице. Аллу Борисовну заинтересовала только эта трагедия, другие она обошла своим вниманием. На этом фоне о Пугачевой снова активно заговорили.

Сумишевский считает, что действия Аллы Борисовны объясняются ее острым желанием оставаться популярной и обсуждаемой. Певец подчеркнул, что многие состоявшиеся артисты в какой-то момент испытывают дефицит внимания и стараются проявить себя в публичной сфере.

"Ты уже известный, но ничего не происходит в жизни, а надо вот как-то что-то сделать такое, чтобы про тебя опять начали говорить", – поделился своими мыслями шансонье.

При этом сам Ярослав Сумишевский неоднократно подчеркивал, что является ярым патриотом своей страны.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Удивительное предсказание о конфликте на Украине сделали в НАТО

Многие считают текущий год решающим

Зеленский намекнул на готовность к переговорам с Россией в этом году

Президент подогревает почву перед началом диалога

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей