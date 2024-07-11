Продюсер Дзюник заявил о проблемах Пугачевой с алкоголем и маразме

Пугачевой поставили тревожный диагноз после заявлений о Киеве
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
У артистки заподозрили болезнь Байдена

Новое заявление Аллы Пугачевой об ударе по больнице в Киеве было вызвано проблемами с ментальным здоровьем у артистки. Такое заявление сделал продюсер Леонид Дзюник. По его словам, знаменитость страдает либо от проблем с алкоголем, либо от старческого маразма.

Дзюник полагает, что за столько лет своей творческой деятельности Пугачева должна была начать понимать психологию своего народа. Однако с годами она предпочла пойти совсем по другому пути. 

Продюсер призвал артистку послушать объяснения некоторых экспертов, которые рассказывают, что случилось в Киеве и откуда именно прилетело в больницу. И тогда бы, по его мнению, она не стала делать скандальную публикацию в соцсетях.

"Неужели у тебя настолько мозги отсохли, что ты даже не понимаешь ничего?" – возмущается Дзюник.

После высказывания Аллы Пугачевой в соцсетях в России снова начали обсуждать возможность признать ее иноагентом. Соответствующее заявление уже поступило в Минюст страны, но дадут ли ему ход – неизвестно. Некоторые источники говорят, что положительное решение могут принять до конца года, но подтверждения этому нет.

При этом были несколько российских звезд, которые поддержали заявление Примадонны. Многие из них давно проживают не в России.

Источник: News.ru
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