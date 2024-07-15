Полуголая Шэрон Стоун повторила культовую сцену из "Основного инстинкта"

Актриса и на седьмом десятке выглядит отлично

Внешность для представительниц прекрасной половины человечества – один из главных ресурсов. Именно поэтому знаменитые дамы уделяют огромное внимание заботе о красоте и уходу. Это тяжелый труд, но он дает отличные результаты, что продемонстрировала разменявшая седьмой десяток известная американская актриса Шэрон Стоун.



Сцена из популярной киноленты "Основной инстинкт", где молодая артистка, сыгравшая главную роль, сидит в соблазнительной позе на стуле, стала своего рода визитной карточкой Стоун. Со времени съемки киноленты прошло несколько десятилетий, однако и в 66 лет Шэрон не постеснялась повторить культовую сцену.

Пожилая актриса скинула одежду и осталась в одном ярко-красном кружевном белье. В таком виде актриса села в знаменитую позу на стул и сделала горячую фотографию. Смелость актрисы и ее готовность демонстрировать обнаженное тело восхитили поклонников. В комментариях звезду засыпали комплиментами.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию "самой сексуальной женщины-дальнобойщика".