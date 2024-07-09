В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве

Артистке придумали наказание

Аллу Пугачеву следует признать иноагентом и лишить имущества в России после новой публикации, посвященной обстрелу Киева. Такое заявление сделал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Ранее артистка опубликовала в соцсетях запись с фотографией ребенка, пострадавшего от случившегося. Она сопроводила снимок короткой фразой "Бег терпелив, но всему есть предел". Напомним, ни одна из сторон не признала ответственность за случившееся. Украинцы заявляют о прилете российской ракеты, а Минобороны РФ указывает, что в больницу попала ракета украинской системы ПВО.

Журавлев утверждает, что Примадонна не только занимается дискредитацией ВС РФ, но также работает на западную пропаганду.

"Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено", – возмущается он.

Россияне в "ВКонтакте" тоже прокомментировали новость о реакции Пугачевой на случившееся в киевской больнице. Многие возмущаются позицией знаменитости, которая до этого не комментировала обстрелы Белгородской области и других российских регионов.

Власти Киева утверждают, что в результате падения ракеты в больнице погибли два человека, еще 32 пострадали. Всего в результате атаки по Киеву погибли 32 человека, в том числе четыре ребенка, пострадали 120 человек, в том числе 10 детей.