В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве

В России ответили Пугачевой на слова об обстреле Киева
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Артистке придумали наказание

Аллу Пугачеву следует признать иноагентом и лишить имущества в России после новой публикации, посвященной обстрелу Киева. Такое заявление сделал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Ранее артистка опубликовала в соцсетях запись с фотографией ребенка, пострадавшего от случившегося. Она сопроводила снимок короткой фразой "Бег терпелив, но всему есть предел". Напомним, ни одна из сторон не признала ответственность за случившееся. Украинцы заявляют о прилете российской ракеты, а Минобороны РФ указывает, что в больницу попала ракета украинской системы ПВО.

Журавлев утверждает, что Примадонна не только занимается дискредитацией ВС РФ, но также работает на западную пропаганду.

"Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено", – возмущается он.

Россияне в "ВКонтакте" тоже прокомментировали новость о реакции Пугачевой на случившееся в киевской больнице. Многие возмущаются позицией знаменитости, которая до этого не комментировала обстрелы Белгородской области и других российских регионов.

Власти Киева утверждают, что в результате падения ракеты в больнице погибли два человека, еще 32 пострадали. Всего в результате атаки по Киеву погибли 32 человека, в том числе четыре ребенка, пострадали 120 человек, в том числе 10 детей.

Источник: РИА "Новости"
По теме

Во Франции пришли в ужас из-за поступка Зеленского

Политик предрек прямое вовлечение НАТО в конфликт

В США указали на глупый промах НАТО: "Сыграет на руку России"

Западные страны слишком много взяли на себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей