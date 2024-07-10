Несколько российских звезд поддержали слова Пугачевой о Киеве

Несколько российских звезд поддержали слова Пугачевой о Киеве
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Они не стали скрывать своей реакции

Новая публикация Аллы Пугачевой в соцсетях вызвала широкий общественный резонанс. Вскоре после этого артистку призвали наказать в России, признав иноагентом и поставив вопрос о лишении ее российского имущества. Слов в поддержку Примадонны особо не звучало, но, как оказалось, некоторые знаменитости попросту не стали говорить их публично.

Под публикацией Пугачевой несколько российских артистов все же оставили свои "лайки" в знак солидарности с позицией певицы. Среди них ожидаемо оказалась Кристина Орбакайте, которая недавно лишилась представлений в России, а также Алена Апина – она не высказывается на политическую тему открыто.

Вместе с ними свою положительную оценку заявлений Аллы Борисовны оставили известные личности, которые не скрывают своего отношения к происходящему на Украине. Среди них Татьяна Лазарева*, недавно заочно арестованную московским судом, а также Семен Слепаков*.

Фото: соцсети

К слову, в Минюст уже поступило официальное обращение с требованием наделить Аллу Пугачеву таким же статусом, который носит ее супруг. Ранее все попытки наказать артистку в России не увенчались успехом – до сих пор в силовых ведомствах находятся на рассмотрении заявки на проверку высказываний звезды на нарушение российского законодательства. Ход делу так и не дали.

* признаны иностранным агентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
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