Худяков посоветовал пригласить священников в замок Пугачевой

Новый скандал в замке Пугачевой: объявлено об "изгнании бесов"
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Резиденция певицы не дает покоя россиянам

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева успешно перебралась за границу из строит там новую жизнь. При этом в России у нее остались не только толпы брошенных фанатов, но и роскошная недвижимость. Например, легендарный замок звездного семейства в деревне Грязь регулярно попадает в скандальные истории.

На этот раз было объявлено о необходимости провести в резиденции артистки специальные сеансы по "изгнанию бесов". С соответствующим заявлением выступил известный российский общественник Роман Худяков. Он подчеркнул, что дорогостоящую недвижимость давно пора отобрать у беглого семейства и найти ему более достойное применение.

При этом атмосфера, которой, вероятно, пропитался замок, вызывает опасения у Худякова. Роман считает, что в резиденцию нужно обязательно вызвать священников и почистить местную ауру.

"Замок должен быть передан людям. Я бы, конечно, предложил до передачи новым владельцам провести там обряд освящения. Надо изгнать бесов. Не все бесы уехали за рубеж с Пугачевой", – обратил особое внимание блогер.

Более того, общественный деятель сообщил, что в самое ближайшее время Аллу Борисовну могут признать иностранным агентом. Однако, по его мнению, самым действенным способом приведения в чувство "истеричной, лицемерной и лживой старушки" будет удар по кошельку.

К слову, ранее Пугачева выступила с гневным заявлением после атаки по детской больнице в Киеве.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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