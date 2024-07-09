Алла Пугачева опубликовала пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

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Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева давно перебралась за границу и оттуда периодически выступает с едкими комментариями. На этот раз в самое сердце певицу поразил прилет по детской больнице в Киеве. Она оставила гневное заявление в социальных сетях.
На киевский госпиталь рухнула ракета, которая была выпущена средствами ПВО украинской армии. Разумеется, за печальный инцидент тут же ухватились украинские пропагандисты. Они уже во все стороны трубят о том, что это Россия якобы ударила по детской больнице. При этом, как подчеркнули в главном оборонном ведомстве нашей страны, многочисленные видеоматериалы доказывают факт запуска снаряда из расположенного в Киеве зенитного ракетного комплекса.
Пугачева решила проявить сентиментальность. Она разместила на своей странице фотографию с пострадавшим ребенком на руках у женщины.
"БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ", – гневно заявила певица.
Примечательно, что беглую артистку никак не тронула трагедия Севастополя, где люди попали под атаку кассетными боеприпасами во время отдыха на пляже.
К слову, ранее тяжелобольной Отар Кушанашвили рассказал о неожиданном появлении в его жизни певицы Аллы Пугачевой. Звезда внимательно следит за всем, что происходит в России.
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