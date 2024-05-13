Маркл спровоцировала скандал из-за платья во время визита в Нигерию

Знаменитость раскритиковали за наряд с намеком на королевскую семью

Недавно Меган Маркл вместе с принцем Гарри отправилась в Нигерию. Это произошло вскоре после того, как ее супругу жестко отказали в общении с отцом во время его визита в Лондон. В ответ герцогиня совершила провокационный поступок, из-за которого ее теперь активно критикует публика.

Для своего первого выхода в свет в Нигерии Маркл выбрала платье без бретелек персикового цвета от Heidi Merrick. Особенность наряда заключается в том, что модель имеет название "Виндзор" – такую же фамилию носят члены британской королевской семьи. Его стоимость составляет 52,5 тысячи рублей, или 572 доллара.

После этого общественность решила, что так актриса захотела поддеть членов королевской семьи. Ее также обвинили в лицемерии, поскольку ранее Меган Маркл и принц Гарри отказались как от своих титулов, так и от королевских полномочий.

Дополнительно она эпатировала публику неоднозначным заявлением о Нигерии. Актриса рассказала, что прошла ДНК-тест, благодаря которому узнала – она на 45% является нигерийкой. Во время своего визита в страну она назвала бывшую британскую колонию "родиной".

Ранее Меган Маркл вышла на публику в наряде за несколько сотен тысяч рублей.