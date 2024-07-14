Как получить кальций без употребления молочных продуктов

Как получить кальций без употребления молочных продуктов
Фото: www.unsplash.com
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Многие плохо переносят молочку

Кальций – один из важнейших элементов в организме, этот строительный материал играет ведущую роль в укреплении костей и здоровья в целом. Как известно, кальцием богаты молочные продукты. Однако существуют и альтернативные способы получения полезного элемента.

Известный российский врач-эндокринолог Яна Королева напомнила, что многие люди плохо переносят употребление молочных продуктов, поэтому нуждаются в альтернативе. Опытный эксперт сообщила, что обогатить организм кальцием можно за счет консервированной рыбы, орехов, зелени, капусты и сои.

Королева добавила, что также можно употреблять специальные добавки, однако это следует делать только под внимательным контролем лечащего врача. Никогда не стоит заниматься самолечением, даже витамины и добавки должен прописывать доктор.

Источник: Газера.ру ✓ Надежный источник

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