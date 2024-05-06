Садальский обвинил Малышеву в увольнении с "Первого канала"

Передачу пришлось закрыть в короткие сроки

Актер Станислав Садальский вспомнил о своем сотрудничестве с "Первым каналом". В 2016 году он был ведущим шоу "Таблетка", где эксперты из медицинской области и народной медицины обсуждали болезни и способы их лечения, а также разоблачали популярные лекарственные препараты. Передача просуществовала недолго и, как сам заявляет артист, закрылась по непонятным причинам.

Сперва Садальский утверждал, что шоу перешло дорогу влиятельным представителям фармацевтического бизнеса – якобы они приложили руку к закрытию передачи, поскольку несли убытки. Впрочем, спустя время, он выдал новую версию случившегося – ведущий заявил, что именно Елена Малышева убрала с канала сильного конкурента.

Садальский говорит, что шоу "Таблетка" имело выские рейтинги. И он сам получал солидную зарплату – 5 млн рублей в месяц. Всего передача пробыла в эфире с января по конец августа, и перед запуском нового телевизионного сезона была закрыта.

"Меня сожрала Елена Малышева... Обозлилась, подговорила всех, чтобы меня убрали", – заявил артист.

С тех пор он крайне негативно высказывается как о теледокторе, так и о генпродюсере "Первого канала" Константине Эрнсте.

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