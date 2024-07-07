Алсу подала иск о разделе имущества с Яном Абрамовым

Алсу подала на раздел имущества с Яном Абрамовым
Очевидно, певицу не устроило предложение супруга решить спор мирным путем

Савеловский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление певицы Алсу к Яну Абрамову о разделе имущества. Заявление зарегистрировано 2 июля, предварительная беседа сторон назначена на 26 июля. 

Ранее в Сети появилась информация о том, что супруг предлагает передать Алсу имущество, драгоценности и активы на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Причем, в независимости от того – разведется он с ней или нет. В списке фигурируют вилла на Кипре, семейная коллекция ювелирных изделий, пентхаус в Москве. Однако, судя по всему, певицу данное предложение не устроило и она намерена поделить совместно нажитое имущество через суд, даже несмотря на то, что Ян всеми силами пытается урегулировать конфликт мирным путем. 

На заседании по разводу, состоявшемся в день рождения звезды, Абрамов попросил суд дать их паре еще два месяца, чтобы попробовать найти компромисс. К слову, представитель Алсу выступил с аналогичным ходатайством. Судья удовлетворил запросы.

На данный момент Алсу и Ян контактируют только через адвокатов. 

Источник: Стархит ✓ Надежный источник

В Британии раскрыли самую ужасную новость для ВСУ за последние 36 часов

Украина продолжает терять свои позиции

"Советская эскортница": раскрыта страшная тайна Лаймы Вайкуле

Певица превратилась в отъявленную русофобку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей