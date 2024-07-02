Кобзон на свадьбе Алсу 18 лет назад произнес тост и упомянул о разводе

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18 лет назад артистка Алсу связала себя узами брака с успешным банкиром Яном Абрамовым. Красотка родила бизнесмену троих детей, однако наследники не смогли спасти семью от крушения. Скандальный развод активно обсуждают в прессе. Недавно всплыло своего рода пророчество, которое на свадьбе произнес легендарный певец Иосиф Кобзон.
Свадьба Алсу и Абрамова, отгремевшая в 2006-м году, тогда стала главным событием года. На торжественное мероприятие были потрачены баснословные суммы. Одно платье певицы, украшенное настоящими бриллиантами, обошлось в 150 тысяч долларов.
На свадьбе было много звездных гостей. Заключение брака отмечалось с поистине огромным размахом. Любимец публики Иосиф Кобзон во время поздравления пожелал новобрачным всего самого лучшего, однако ненароком произнес в своем тосте слово, которое оказалось пророческим. Артист неожиданно затронул тему разводов.
"Когда я выдавал замуж дочь, то сказал ей, что разведенной она быть не может", – обратился артист к невесте, намекая, что и Алсу негоже иметь такой статус.
Однако судьба распорядилась иначе, и вскоре Алсу станет разведенкой. Пророческие слова Кобзона на этом фоне выглядят таинственным предзнаменованием.
К слову, ранее в социальных сетях появился список любовниц Яна Абрамова.
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