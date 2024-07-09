Малахов согласился снять передачу о разводе Алсу

Сценарий для выпуска уже подготовлен

Журналист Андрей Малахов заявил, что готов снять передачу о предстоящем разводе Алсу. Так он отреагировал на предложение психолога Вероники Степановой, на которою недавно подала в суд предполагаемая любовница Яна Абрамова.

Специалист заявила в соцсетях, что если в студии собрать всех участников процесса, то получилась бы "драка века". Среди гостей она назвала Алсу, Абрамова, Решетову, которую подозревают в отношениях с бизнесменом, и еще несколько человек. Например, Тимати, Алену Шишкову, мать Тимати Симону, которые могут много интересного рассказать о Решетовой. Также, по ее словам, адвокаты обеих сторон Катя Гордон и Сергей Жорин устроят там нереальную зарубу.

Подобный состав гостей Малаховым был одобрен. Он коротко заявил в соцсетях, что дает согласие на съемки такого ток-шоу. Однако есть одна проблема – вероятно, Алсу и Абрамов не захотят участвовать в этой передаче, поскольку стараются выйти из процесса достойно.

Например, в последнее время стало появляться все больше сообщений, что бизнесмен не изменял Алсу и на самом деле хочет сохранить семью. Такую информацию распространили Киркоров и Чумаков, которые находятся с Абрамовым в хороших отношениях. При этом в Сети полагают, что миллиардер попросту уговаривает своих друзей давать комментарии, чтобы обелить свою репутацию.