Малахов согласился снять передачу о разводе Алсу

Малахов встрял в развод Алсу: готов снять "драку века"
Андрей Малахов. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Сценарий для выпуска уже подготовлен

Журналист Андрей Малахов заявил, что готов снять передачу о предстоящем разводе Алсу. Так он отреагировал на предложение психолога Вероники Степановой, на которою недавно подала в суд предполагаемая любовница Яна Абрамова.

Специалист заявила в соцсетях, что если в студии собрать всех участников процесса, то получилась бы "драка века". Среди гостей она назвала Алсу, Абрамова, Решетову, которую подозревают в отношениях с бизнесменом, и еще несколько человек. Например, Тимати, Алену Шишкову, мать Тимати Симону, которые могут много интересного рассказать о Решетовой. Также, по ее словам, адвокаты обеих сторон Катя Гордон и Сергей Жорин устроят там нереальную зарубу.

Подобный состав гостей Малаховым был одобрен. Он коротко заявил в соцсетях, что дает согласие на съемки такого ток-шоу. Однако есть одна проблема – вероятно, Алсу и Абрамов не захотят участвовать в этой передаче, поскольку стараются выйти из процесса достойно.

Например, в последнее время стало появляться все больше сообщений, что бизнесмен не изменял Алсу и на самом деле хочет сохранить семью. Такую информацию распространили Киркоров и Чумаков, которые находятся с Абрамовым в хороших отношениях. При этом в Сети полагают, что миллиардер попросту уговаривает своих друзей давать комментарии, чтобы обелить свою репутацию.

Источник: Telegram
По теме

"Сакральная жертва": раскрыт кровавый план США на Грузию

Американцы выбрали новую цель удара

В США указали на глупый промах НАТО: "Сыграет на руку России"

Западные страны слишком много взяли на себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей