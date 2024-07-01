Блогер Суворкин сообщил о внебрачных детях Абрамова на фоне измен Алсу

Объявлено наличии у Абрамова внебрачных детей после измен Алсу
Фото: соцсети
Поговаривают, что это стало последней каплей для артистки

Блогер Антон Суворкин утверждает, что Ян Абрамов очень давно изменяет Алсу – его предполагаемой любовницей даже когда-то якобы была участница шоу "Холостяк" Екатерина Заворовская. И именно из-за связи с этой девушкой певица решилась на развод.

По его словам, весной Заворовская родила Абрамову двоих детей. Когда Алсу узнала об этом, то окончательно решила порвать с супругом, хотя раньше старалась терпеть его выходки ради блага семьи. Слухи об этом подогревает и тот факт, что предполагаемая любовница бизнесмена не рассказывает об отце своих близнецов в соцсетях.

Суворкин утверждает, что возлюбленной Абрамов купил большой дом, в котором она занимается воспитанием наследников. Дополнительно он оплачивает услуги няни.

Сама Заворовская категорически отвергает связь с мужем Алсу. 

"Когда новости выкладываешь, хотя бы пять минут времени потрать на проверку информации, чтобы не выглядеть клоуном. У меня дети от Яна Абрамова! К такому жизнь меня не готовила", – ответила она блогеру в соцсетях.

При этом она не стала рассказывать, кем является отец ее детей.

До этого связь с Абрамовым отвергала и Анастасия Решетова, однако Алсу на всю страну заявила, что девушка нагло врет.

Источник: 7 дней
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