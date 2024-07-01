Блогер Суворкин сообщил о внебрачных детях Абрамова на фоне измен Алсу

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Блогер Антон Суворкин утверждает, что Ян Абрамов очень давно изменяет Алсу – его предполагаемой любовницей даже когда-то якобы была участница шоу "Холостяк" Екатерина Заворовская. И именно из-за связи с этой девушкой певица решилась на развод.
По его словам, весной Заворовская родила Абрамову двоих детей. Когда Алсу узнала об этом, то окончательно решила порвать с супругом, хотя раньше старалась терпеть его выходки ради блага семьи. Слухи об этом подогревает и тот факт, что предполагаемая любовница бизнесмена не рассказывает об отце своих близнецов в соцсетях.
Суворкин утверждает, что возлюбленной Абрамов купил большой дом, в котором она занимается воспитанием наследников. Дополнительно он оплачивает услуги няни.
Сама Заворовская категорически отвергает связь с мужем Алсу.
"Когда новости выкладываешь, хотя бы пять минут времени потрать на проверку информации, чтобы не выглядеть клоуном. У меня дети от Яна Абрамова! К такому жизнь меня не готовила", – ответила она блогеру в соцсетях.
При этом она не стала рассказывать, кем является отец ее детей.
До этого связь с Абрамовым отвергала и Анастасия Решетова, однако Алсу на всю страну заявила, что девушка нагло врет.
Политик всегда отличался склонностью к провокациям