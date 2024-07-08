Художник Сафронов рассказал, что случайно выбросил в мусорку 1,5 млн рублей

Поступок стал печальной семейной историей

Известный российский художник Никас Сафронов в недавнем интервью рассказал о том, как однажды выбросил крупную сумму денежных средств на помойку. Пикантность истории добавляет тот факт, что именитый культурный деятель поступил таким образом не с собственными накоплениями, а с деньгами родного брата.



В беседе с журналистами Никас Сафронов пояснил, что стало причиной такого иррационального поступка. Оказалось, художник просто не ведал, что творит. Мужчина посетил квартиру брата, когда тот был в поездке за границей. Сафронов как человек ответственный решил немного прибраться. Особенно сильно его смутили пустые пакеты из-под кефира, которые родственник использовал в качестве боксов для мусора.

Никас без задней мысли собрал пакеты и выбросил их в мусорный бак. Однако потом весьма опечаленный брат культурного деятеля сообщил, что в одном из пакетов лежала его заначка с солидной суммой в полтора миллиона рублей. Сафронов подчеркнул, что тут же предложил родственнику вернуть потерянные богатства. Однако тот лишь махнул рукой и отказался.

Художник решил философски отнестись к произошедшему. Сафронов выразил надежду, что человек, который обнаружит внушительную сумму, распорядится ей с умом и станет счастливее благодаря этим деньгам.

К слову, ранее Никас Сафронов поделился любопытными деталями личной жизни Аллы Пугачевой.