Художник Сафронов рассказал, что случайно выбросил в мусорку 1,5 млн рублей

Художник Сафронов объяснился за выходку с выброшенными на свалку миллионами рублей
Никас Сафронов. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Поступок стал печальной семейной историей

Известный российский художник Никас Сафронов в недавнем интервью рассказал о том, как однажды выбросил крупную сумму денежных средств на помойку. Пикантность истории добавляет тот факт, что именитый культурный деятель поступил таким образом не с собственными накоплениями, а с деньгами родного брата.

В беседе с журналистами Никас Сафронов пояснил, что стало причиной такого иррационального поступка. Оказалось, художник просто не ведал, что творит. Мужчина посетил квартиру брата, когда тот был в поездке за границей. Сафронов как человек ответственный решил немного прибраться. Особенно сильно его смутили пустые пакеты из-под кефира, которые родственник использовал в качестве боксов для мусора.

Никас без задней мысли собрал пакеты и выбросил их в мусорный бак. Однако потом весьма опечаленный брат культурного деятеля сообщил, что в одном из пакетов лежала его заначка с солидной суммой в полтора миллиона рублей. Сафронов подчеркнул, что тут же предложил родственнику вернуть потерянные богатства. Однако тот лишь махнул рукой и отказался.

Художник решил философски отнестись к произошедшему. Сафронов выразил надежду, что человек, который обнаружит внушительную сумму, распорядится ей с умом и станет счастливее благодаря этим деньгам.

К слову, ранее Никас Сафронов поделился любопытными деталями личной жизни Аллы Пугачевой.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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