Певица Азиза рассказала, что Киркоров поддержал ее финансово в 90-е

Певица поделилась любопытной информацией

Спустя несколько десятилетий известная российская певица Азиза решила рассказать любопытные подробности из ее общего прошлого с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Оказалось, что когда артистка попала в большую беду, ее коллега, не раздумывая, бросился на помощь.



Дело было в далекие девяностые. В то время на Азизу началась настоящая травля. Некоторые всерьез полагали, что певица была замешана в резонансном убийстве советской легенды Игоря Талькова. Для многих талантливый артист был кумиром и предметом обожания, поэтому Азизе пришлось столкнуться с серьезным испытанием.

Некоторые российские артисты и вовсе устроили певице байкот. Знаменитость перестала получать предложения по работе и оказалась в тяжелой финансовой ситуации. К счастью, участие в судьбе артистки решил принять Филипп Киркоров. Он приезжал к подруге с мешками денег.

"Филипп часто приезжал к нам домой с авоськой, в которой раньше носили картошку. Только вместо картошки лежали деньги, его гонорары от концертов. Он делился ими со мной", – рассказала звезда.

Азиза уверяет, что со временем хотела вернуть денежные средства щедрому другу, но Киркоров категорически от этого отказался. Когда сам Филипп столкнулся с травлей из-за "голой вечеринки", певица сразу же публично поддержала близкого друга.

К слову, ранее Киркоров позволил себе публично оскорбить бывшую жену Аллу Пугачеву.