Михалков рассказал о списке нерукопожатных артистов в России

Знаменитость утверждает, каждый может высказывать свое недовольство происходящим открыто

Режиссер Никита Михалков утверждает, что в России остались деятели культуры, которые не поддерживают страну в политическом плане. Такие люди, по его словам, являются более опасными, чем звезды-эмигранты, поэтому был создан специальный список нерукопожатных артистов.

Михалков отметил, что покинувших страну деятелей видно сразу, в отличие от некоторых оставшихся. Хотя такие люди думают также и делают похожие вещи, но уже за спиной. Остаться в России они предпочли, поскольку не хотят терять своих заработков, ведь в другом месте нужды в них нет.

Никита Сергеевич говорит, что ему бывает очень печально видеть, как некоторые предпочитают не замечать позиции подобных артистов. Однако он уверен, что давно пора "отделить зерна от плевел".

"Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране", – заявил он.

Михалков уверяет, что любой гражданин имеет право говорить то, что ему не нравится в его родном государстве. Однако в основе этого должна быть любовь к России, а не желание понравиться кому-то.

Ранее Никита Михалков объяснил, почему лидер группы "Машина времени" покинул Россию.