Михалков заявил, что ему жал покинувших Россию звезд

Михалков пожалел уехавших из России знаменитостей
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Ему грустно, что талантливые люди растрачивают себя за рубежом

Режиссер Никита Михалков выступил перед журналистами и высказался о покинувших Россию звездах. Он признался, что ко многим из них испытывает искреннюю жалось. Например, в их числе известный комик Семен Слепаков*.

Михалков уверен, что артист перед своим отъездом надеялся остаться таким же востребованным, каким он был в Москве. Однако этого не случилось. При этом юмориста он считает невероятно талантливым.

"Все его песни острые, его фильм замечательный. Вот они уехали и думали, что будет все так же", – сказал знаменитость.

Режиссер сравнил сбежавших из России звезд с людьми, уехавшими за границу в период эмиграции 1922 года. В те времена высланные воспевали свою страну, а современные релоканты, напротив, ее только критикуют. Но, указал он, на нелюбви ничего построить нельзя.

Никита Михалков возмутился, что покинувшие РФ деятели культуры долгое время оставались безучастными к тому, что происходило на приграничных территориях с 2014 года. При этом он отметил, что и для некоторых оставшихся в стране темы конфликта до сих пор не существует, либо они попросту не хотят ничего о ней знать.

Ранее Михалков заявил о смерти американского кинематографа и премии "Оскар".

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: News.ru
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей