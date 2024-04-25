Отберут все: Алле Пугачевой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию

Алла Пугачева с пятым мужем и младшими детьми третий год живет в Израиле. В родных палестинах часто спорят, вернется ли певица. Но есть оно, мешающее возвращению, обстоятельство.

Пугачевой в Израиле положен целый ряд льгот и благ. Например, поскольку у нее там нет собственного жилья, Министерство алии и интеграции, отвечающее за возвращение на Землю Обетованную евреев, гарантирует частичную компенсацию аренды (около 1000 шекелей, или 24600 рублей). Также Народная артистка Советского союза имеет право на скидки на оплату электричества и арноны (муниципальный налог на землю и здания), на лекарства, на различные мероприятия, бесплатное получение медицинской страховки.

Что же касается пенсии, то на ее получение в Израиле может претендовать только человек, который прожил тут хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. А поскольку Пугачева там не работала, то имеет право только на пособие по старости от Института национального страхования "Битуах Леуми". Это около 800 долларов в месяц (примерно 74 тысячи рублей).

Но если артистка уедет из Израиля более чем на 72 дня, то лишится всех выплат пособий и социальных благ. Отберут все! Поэтому ее возвращение в Россию под большим вопросом. К тому же сама жена иностранного агента считает, что "нормальные люди сюда не вернутся".

Другой вопрос – примут ли раскаявшуюся певицу на родине? Общественный деятель Диана Султанова, например, считает, что даже если Примадонна вернется, ей простят ее ошибку, но "осадочек останется". "Потому что быть “Народной артисткой” значит “быть с народом”, а не против него", – считает Султанова.

"Американцы, например, не прощают тех, кто идет против своих же – вы когда-нибудь слышали о том, чтобы где-то еще в мире так лояльно относились к людям, не поддерживающим политический режим страны? Да, мнения и точки зрения могут быть разные, в своих мыслях ты можешь сколько угодно быть против политического строя, но идти против своего народа – это как идти против своей семьи", – говорит эксперт.

По ее мнению, именно это предательство народ вряд ли забудет, хоть и продолжит поклоняться таланту Примадонны. "Алла Борисовна свой выбор сделала, и нет смысла обсуждать это и осуждать", – резюмировала Диана.



