ЕС может ввести санкции против SHAMAN и Сигала за участие в инаугурации Путина

Меры могут принять в отношении еще одной знаменитости

За инаугурацией Владимира Путина пристально следили не только в России, но и на Западе. Особенное внимание европейские чиновники обращали на список приглашенных гостей на мероприятие. Как известно, среди них оказались актер Стивен Сигал и певец SHAMAN – и теперь против них ЕС готовит новый удар.

По данным СМИ, оба артиста могут попасть в черный список Евросоюза после проверки, если будет доказано, что их действия могли нанести вред Украине. При этом, как отмечают журналисты, мера будет запоздалой и вряд ли как-то повлияет на российские власти.

Стивен Сигал является гражданином России последние восемь лет. Он сотрудничает с российским МИД, способствуя налаживаю гуманитарных связей между РФ и США. Санкции против актера хотели также ввести в Вашингтоне, поскольку знаменитость поддерживает происходящее на Украине.

Против SHAMAN уже введены санкции в Канаде, а также ему запрещен въезд в некоторые страны Прибалтики.

Ранее стало известно, что Ярослава Дронова пригласили работать в тюрьму особого режима. Известный шоумен Барецкий хочет, чтобы артист занимался перевоспитанием иноагентов с помощью патриотического творчества.