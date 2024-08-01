Долина рассказала о своей любимой квартире в Юрмале

Прибитая санкциями Долина заявила о желании попасть в Европу
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Знаменитость очень скучает по своей заграничной даче

Певица Лариса Долина пару лет назад приняла решение поддержать Россию, а не идти по пути Пугачевой. Это обернулось для нее большими проблемами, поскольку знаменитость вскоре попала в европейские санкционные списки. Как оказалось, переживает она по этому поводу до сих пор.

В недавнем интервью Долина рассказала, что давно приобрела себе квартиру в Юрмале на берегу моря. По своей заграничной недвижимости знаменитость невероятно скучает, передает женский журнал "Клео.ру".

"Я так любила Юрмалу. Я с детьми проводила там практически все лето на протяжении многих лет. Это очень печально", – сказала певица.

Сейчас артистка снова бы хотела попасть в Европу, снова оказаться в любимом месте не берегу моря, но такой возможности у нее нет и она не знает, появится ли в ближайшие годы.

Что касается санкций со стороны других стран, то по этому поводу Долина не горюет. Знаменитость отметила, что ее внесла в черные списки Канада, но приезжать туда ей и не особо хотелось.

Ранее Лариса Долина стала жертвой мошенников. Появилась информация, что ради кредита на свой юбилейный тур ей пришлось заложить собственный дом. Однако позже оказалось, что это сделали злоумышленники, которые завладели важными документами на недвижимость.

Источник: YouTube
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