Продюсер Лавров рассказал об отношении Королевой к России и президенту

Артистка с уважением относится к стране, которая принесла ей славу

Вырезанное выступление Наташи Королевой с концерта ко Дню Победы в Кремле вызвало общественное возмущение. Артистка не засветилась в крупных скандалах, выступала с георгиевской ленточкой на груди, но не попала в итоговый эфир на телевидении. Это возмутило ее поклонников, которые привыкли, что в последнее время звезд вырезают в основном из-за политических взглядов или заявлений.

Продюсер Сергей Лавров уверен, что Королеву вырезали с записи концерта по ошибке или ради подстраховки – ведь артистка родилась на Украине. Но по его мнению, это несправедливо, и виновных за такое решение следует наказать.

"Наташа – истинная патриотка нашей страны, несмотря на то что родилась на Украине. Она с уважением относится к русскому народу и президенту", – говорит Лавров.

Он напомнил, что украинцы давно внесли Королеву в список невъездных артистов, поэтому артистка не может повидаться со своими родственниками в стране. Ее супруг Сергей Глушко тоже поддерживает Россию и в день выступления певицы в Кремле он писал в соцсетях, что невероятно ею гордится.

Лавров отметил, что Наташа Королева периодически ездит в Майами, чтобы навестить свою мать. Но она всегда возвращается назад, поскольку любит российского зрителя и Россию. Более того, знаменитость никогда не делала резких заявлений в адрес страны.